Salerno, il cane Diego corre dietro all'ambulanza che porta via il suo padrone

Corre dietro all’ambulanza che sta portando via il suo padrone. Succede a Salerno: un uomo senza fissa dimora si rompe un femore, viene soccorso e caricato su un’ambulanza. E Diego, il cane, non esita un secondo: parte anche lui, di corsa. Segue quell’ambulanza per chilometri pur di raggiungerlo. Diego arriva fino all’ospedale: prova a entrare in pronto soccorso. Vuole stargli vicino, ma non può: e allora resta fuori, solo. Poi, a un certo punto, sparisce. Per ore nessuno lo trova, ma il giorno dopo qualcuno lo riconosce. Adesso, è in un canile: aspetta di rivedere il suo padrone.