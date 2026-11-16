Salerno, 50enne trovata morta in casa: si indaga per omicidio

Una sedia tiene ferma la porta di ingresso dell'appartamento, in via Monte Tàccaro, ad Angri, nel Salernitano, dove una donna di 50 anni, Assunta Abruzzese, è stata trovata senza vita. All’interno i carabinieri repertano oggetti e impronte, utili per tentare di capire cosa sia successo. Intorno alle 5.30, uno dei due figli della donna - vedova da qualche tempo - avrebbe raggiunto l’abitazione della madre e trovato il cadavere sul pavimento; sul viso e sul corpo evidenti ferite da arma da taglio. I soccorsi, immediatamente allertati, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima che, stando a un primo esame esterno del corpo, potrebbe essere avvenuto 24 ore prima del ritrovamento. Non si esclude l’ipotesi omicidio mentre la Procura di Nocera Inferiore ha disposto il sequestro della salma, per consentire l’autopsia che sarà effettuata nei prossimi giorni. Irreperibile, al momento, è il secondo figlio della donna, di cui non si hanno notizie da alcune ore. Sulla vicenda - che potrebbe essere maturata in un difficile contesto familiare - indagano i carabinieri della compagnia di Nocera, che attualmente non escludono alcun elemento. Nel palazzo a tre piani in cui la donna abitava, c'è chi parla di una persona buona e tranquilla, alla quale nessuno immaginava potesse capitare una cosa del genere.