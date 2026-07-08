Punta Prosciutto, il picnic della discordia in una riserva naturale

Sono il fiore all'occhiello del Salento, ma in realtà le dune della spiaggia della riserva naturale di Punta Prosciutto, almeno per una domenica, si sono trasformate in un'area picnic totalmente abusiva. Gli ispettori di Legambiente hanno colto in flagrante i responsabili di quello che, purtroppo, è stato solo l'ultimo atto di una lunga serie. I controlli si sono identificati e fioccano le multe, che trovano d'accordo coloro che usufruiscono la spiaggia per rilassarsi.