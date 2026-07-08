L'episodio non è isolato

Punta Prosciutto, il picnic della discordia in una riserva naturale

La spiaggia di Punta Prosciutto si è trasformata in una discarica a cielo aperto. Gli ispettori di Legambiente hanno colto in flagrante i responsabili

di Dario Vito
08 Lug 2026 - 21:48
01:26 
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Sono il fiore all'occhiello del Salento, ma in realtà le dune della spiaggia della riserva naturale di Punta Prosciutto, almeno per una domenica, si sono trasformate in un'area picnic totalmente abusiva. Gli ispettori di Legambiente hanno colto in flagrante i responsabili di quello che, purtroppo, è stato solo l'ultimo atto di una lunga serie. I controlli si sono identificati e fioccano le multe, che trovano d'accordo coloro che usufruiscono la spiaggia per rilassarsi. 

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