Salento, il "turismo cafone" porta il degrado nelle spiagge

Da un lato il mare limpido e caraibico è quello di sempre, dall'altro sulla costa va in scena il degrado. Ecco Punta Prosciutto, lato ionico del Salento. I primi visitatori della stagione hanno prodotto cumuli di rifiuti abbandonati sulla sabbia. naturalmente stiamo parlando del turismo cafone, l'incubo dei sindaci dei comuni costieri. Il sindaco di Porto Cesareo scende personalmente in campo, o meglio in spiaggia, con tanto di megafono per sensibilizzare i bagnanti