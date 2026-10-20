Saccheggi a Milano, la garante Marina Terragni: "Marracash irresponsabile, vada lui a prendere randellate in piazza"

Dal pericolo di una potenziale "guerra ibrida" per "scatenare l'inferno" alla fragilità di famiglie dove regna sempre di più l'incomprensione tra genitori e figli. La garante nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, Marina Terragni, ha sottolineato il peso del web e dei social nel neonato "Movimento 17 ottobre". Secondo lei i ragazzi hanno agito in uno "stato di totale psicosi, non distinguono la realtà dalla fantasia. Non possiamo più aspettare, dobbiamo responsabilizzarci e svegliarci".