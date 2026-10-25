Il bilancio delle manifestazioni

Sabato di tensione nelle principali piazze d'Italia: gli antagonisti sfoderano un arsenale da guerriglia

Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli le più coinvolte

di Alessio Campana
25 Ott 2026 - 14:36
01:27 
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