La statua in bronzo che raffigura Lucio Battisti a grandezza naturale è stata rubata da Torre Squillace, marina di Narò (Lecce), sul cui lungomare era stata inaugurata il 6 agosto del 2022 alla presenza di Andrea Barbacane, nipote del cantautore. Proprio in quel luogo, il lungomare Cristoforo Colombo, Battisti trascorreva le vacanze a casa di Mogol. E' qui, infatti, che nacquero alcune delle loro canzoni più belle. Fino alle 21 di venerdì la statua era al suo posto. L'allarme è stato dato nella tarda mattinata del sabato dai titolari di un bar della zona. La statua era stata commissionata dal Comune di Nardò all'artista Dario Tarantino e poi fusa in bronzo dalla 'Fonderia artistica prof. Magnifico Michele' di Modugno (Bari). I ladri avrebbero usato una fiamma ossidrica per staccarla dalla parte inferiore: sono infatti rimaste solo le scarpe attaccate alla pavimentazione. Secondo una prima ipotesi investigativa ad agire sarebbero stati almeno in due.