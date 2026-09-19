"Diciamo basta"

Rozzano in marcia per la sicurezza

Il corteo ha attraversato le vie del centro, protestando contro spaccio, degrado e illegalità

di Thomas Trenchi
19 Set 2026 - 19:50
01:31 
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