Rovigo, bimbo di quattro anni salva la madre svenuta: decisiva la risposta al telefono con il 118
Il piccolo ha parlato con l'infermiera e ha permesso ai soccorsi di intervenire in tempodi Gaia Padovan
Tragedia evitata in provincia di Rovigo grazie alla prontezza di un bambino. È stato lui a rispondere al cellulare della madre, priva di sensi, e a dialogare con la centrale operativa del 118. Guidato dall’infermiera, ha fornito indicazioni fondamentali, consentendo ai soccorsi di arrivare rapidamente e salvare la donna.