Roma, Wanna Marchi e la figlia premiate in Campidoglio: scoppia la polemica

Wanna Marchi, la regina delle televendite, una condanna per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, ha ricevuto il "Premio Internazionale della Cultura". Il riconoscimento è andato anche alla figlia, Stefania Nobile. Le due donne sono state premiate lo scorso 23 settembre nella sala Protomoteca del Campidoglio, a Roma. "Non sapevo che tra i premiati ci fossero loro" si è giustificato l'assessore che ha concesso la sala per quell'evento, organizzato da una casa editrice e non dal Comune di Roma. Troppo tardi comunque, ormai polemiche e ironie divampavano già.