Roma, verso l'addio alle "Botticelle"
Nella Capitale una proposta punta a convertire, su base volontaria, le licenze delle carrozze romane su cui i turisti si concedono un giro, in permessi per i taxi.di Alessio Campana
E se la famosa "carrozzella che va con due stranieri", quella della Roma Capoccia di Antonello Venditti, diventasse di colpo un taxi? Nella capitale ci stanno pensando. Con una proposta che punta a convertire, su base volontaria, le licenze delle famose "botticelle" - le tipiche carrozze romane su cui i turisti si concedono un giro - in permessi per i taxi. Marco, vetturino da 7 anni sulle strade del centro, però di cambiare mestiere non ne vuole sapere.