Roma, vacilla la tradizione del lancio di monetine nella Fontana di Trevi

E a dirlo sono i numeri: secondo le stime fornite dalla Caritas sono stati raccolti 200mila euro in meno rispetto al 2025. Più precisamente, dal 1° gennaio al 30 settembre di quest'anno, dal fondo del vascone di marmo è stato raccolto solo 1milione e 240 mila euro, contro 1 milione e 400 racimolato nello stesso periodo dell'anno precedente. Inoltre, è quasi sparito il rublo mentre sono in aumento i dollari tanto americani quanto australiani e canadesi.