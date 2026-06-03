Roma, un tornado si abbatte sul quartiere Montesacro

Sembra la scena di un film, ma è tutto vero e a riprendere sono i cittadini romani, di Montesacro, increduli e impotenti dinanzi al tornado che si è abbattuto sul loro quartiere mercoledì a metà mattinata. Situazione critica anche in Toscana, dove un violento temporale ha colpito Arezzo. Le strade si sono rapidamente trasformate in fiumi. All'ospedale San Donato dove, a causa delle infiltrazioni, ha iniziato a piovere persino dentro i corridoi Disagi a causa della pioggia anche in Piemonte e in Lombardia. Nella zona della Lomellina, nel pavese, alcuni silos si sono rovesciati all'interno di una tenuta agricola. Diversi i sottopassi completamente allagati.