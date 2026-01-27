Roma, truffa del "finto carabiniere": arrestato 56enne napoletano

Ha provato a raggirare un’anziana con la tecnica del “finto incidente”, ma questa volta a "finire in trappola" è stato il sedicente carabiniere. A Roma gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 56enne napoletano che, identificandosi come membro dell'Arma, aveva contattato telefonicamente un'anziana facendole credere che la figlia aveva avuto un grave incidente e che erano necessari soldi contanti e gioielli per una "risoluzione bonaria" della vicenda.