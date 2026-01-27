Roma, truffa del "finto carabiniere": arrestato 56enne napoletano
L'uomo aveva fatto credere all'anziana che la figlia era stata coinvolta in un grave incidente. Immediato l'intervento della Polizia di Stato
Ha provato a raggirare un’anziana con la tecnica del “finto incidente”, ma questa volta a "finire in trappola" è stato il sedicente carabiniere. A Roma gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 56enne napoletano che, identificandosi come membro dell'Arma, aveva contattato telefonicamente un'anziana facendole credere che la figlia aveva avuto un grave incidente e che erano necessari soldi contanti e gioielli per una "risoluzione bonaria" della vicenda.
Purtroppo per il truffatore, la donna era al fianco della madre durante la telefonata e insieme hanno deciso di assecondare le richieste che venivano loro impartite, avvertendo nel frattempo le forze dell'ordine. Le donne hanno anche indicato l'interno del proprio appartamento dove l'uomo poco dopo si sarebbe recato per riscuotere quanto pattuito. Varcata la soglia di casa, il 56enne non ha trovato soldi e preziosi, ma gli agenti del Commissariato di Porta Pia che hanno prontamente arrestato il truffatore, ora accusato di tentata truffa aggravata.