Roma, trascinano anziana sull'asfalto per strapparle la borsa: due fermati

Il suo tentativo di fornire una falsa identità per sviare le indagini non ha tuttavia vanificato la pista investigativa, che ha guidato gli agenti fino alla abitazione sospetta. Guadagnatisi l'accesso all'appartamento grazie all'ausilio dei vigili del fuoco, resosi necessario dopo il tentativo del proprietario di negare presenze in casa, gli investigatori hanno poi proceduto alla perquisizione domiciliare, che ha fornito un ulteriore riscontro ai sospetti maturati nel corso delle indagini. All'interno della abitazione sono stati, infatti, rinvenuti i caschi utilizzati dai due uomini durante la tentata rapina, gli stessi immortalati dalle telecamere di videosorveglianza e indossati al momento dell'aggressione all'anziana. Dopo alcune ore di ricerche è stato trovato anche il secondo indagato, che, nel tentativo di seminare le tracce dividendosi dal complice, si era rifugiato a Roma a casa dei genitori. Per la vittima, che si è recata in ospedale, la prognosi è di 5 giorni. I due sono stati trasferiti a Regina Coeli.