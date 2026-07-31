Roma, trascinano anziana sull'asfalto per strapparle la borsa: due fermati

Hanno trascinato un'anziana per diversi metri sull'asfalto durante un tentativo di rubarle la borsa. Per questo motivo la polizia di Stato di Roma ha fermato due uomini di 45 e 34 anni. Decisiva, per individuare i due, la visualizzazione delle immagini di videosorveglianza presenti nell'area. Il mezzo, un enduro di grossa cilindrata caratterizzato da vistose strisce identificative, era già finito nel mirino degli investigatori della polizia di Stato, perché ritenuto riconducibile a due presunti autori di una serie di rapine commesse, negli ultimi mesi, ai danni di persone ed esercizi commerciali nel quadrante est della Capitale.
L'attività investigativa si è così sviluppata fino a Ostia, dove, nel giro di poche ore, gli agenti del IX Distretto Esposizione, dei Falchi della Squadra Mobile e del Commissariato di Spinaceto hanno individuato il luogo in cui i complici avevano trovato rifugio, presso l'abitazione di un terzo soggetto. Dopo alcune ore di appostamento, uno dei due indagati è uscito da un palazzo e si è avvicinato alla moto, che aveva parcheggiato a breve distanza.
Il suo tentativo di fornire una falsa identità per sviare le indagini non ha tuttavia vanificato la pista investigativa, che ha guidato gli agenti fino alla abitazione sospetta. Guadagnatisi l'accesso all'appartamento grazie all'ausilio dei vigili del fuoco, resosi necessario dopo il tentativo del proprietario di negare presenze in casa, gli investigatori hanno poi proceduto alla perquisizione domiciliare, che ha fornito un ulteriore riscontro ai sospetti maturati nel corso delle indagini. All'interno della abitazione sono stati, infatti, rinvenuti i caschi utilizzati dai due uomini durante la tentata rapina, gli stessi immortalati dalle telecamere di videosorveglianza e indossati al momento dell'aggressione all'anziana. Dopo alcune ore di ricerche è stato trovato anche il secondo indagato, che, nel tentativo di seminare le tracce dividendosi dal complice, si era rifugiato a Roma a casa dei genitori. Per la vittima, che si è recata in ospedale, la prognosi è di 5 giorni. I due sono stati trasferiti a Regina Coeli.