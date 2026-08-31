Roma, tragedia familiare: trovati morti in casa madre, padre e bimba di soli 5 anni

I colpi di pistola in camera da letto, tre cadaveri scoperti dai vigili del fuoco dopo l’allarme lanciato da un parente. I corpi senza vita sono quelli di Luca Ambasciano, 42 anni, della moglie Valentina Pambianco, di 41, e della loro figlia di appena 5 anni, Bianca. Prima un duplice omicidio e poi il suicidio, ipotizza chi indaga. Ucciso anche il cane della famiglia. Un dramma familiare che si è consumato a Roma, nel quartiere Pietralata. La piccola, disabile, era molto malata, ed era seguita da centri di riabilitazione, raccontano i vicini. I carabinieri della compagnia di Montesacro indagano per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.