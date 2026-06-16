Roma, traffico di cocaina dal Sud America: otto arresti

Secondo le indagini dei militari dell'Arma, avviate ad agosto del 2025, l'organizzazione era radicata nella Capitale e sul litorale nord laziale. L'associazione criminale era dotata di solidissime diramazioni internazionali e collegamenti con alcuni esponenti della criminalità organizzata calabrese e campana. Da quanto è emerso un broker internazionale (di origini dominicane) fungeva da anello di raccordo strategico incarnando il ruolo di responsabile dei contatti con i fornitori esteri, della logistica e della gestione dei complessi flussi finanziari illeciti. Un vertice operativo colombiano (noto come il "Presidente"), era il capo e promotore incaricato di gestire i connazionali e le importazioni, di fissare il prezzario della droga e di curare i rapporti con i narcotrafficanti stanziali in Spagna e Sud America. Un esperto broker romano era, invece, la figura di raccordo e principale distributore per il mercato del litorale nord laziale e del centro Italia, capace di piazzare la droga a una fitta rete di intermediari e grossisti. In ultimo, un uomo di origini calabresi era fondamentale per la fornitura di veicoli dotati di vani occulti meccanizzati.