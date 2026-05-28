ABUSIVISMO

Roma, Torre Maura: il quartiere ostaggio dei gruppi rom

I cittadini sono esasperati. La loro vita è cambiata radicalmente da quando gruppi di rom hanno occupato alloggi popolari, magazzini e persino garage

di Alessio Campana
28 Mag 2026 - 19:12
01:51 
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