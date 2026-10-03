Allarme periferie

Roma, tentano di occupare un altro stabile dopo lo sgombero: tre arresti a Tor Cervara

La polizia sventa una nuova occupazione vicino al cosiddetto palazzo della droga

di Alessio Fusco
03 Ott 2026 - 19:39
01:36 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
video tg
roma