Roma, tenta di rapire un bambino di 5 anni: il piccolo salvo grazie ai riflessi della zia

Soltanto i riflessi pronti della zia hanno salvato un bimbo di cinque anni dal tentativo di rapimento da parte di un cinquantenne nigeriano. Il fatto è accaduto a Roma, quartiere Tor Sapienza. La donna aveva portato il nipotino a fare una passeggiata quando l’uomo - irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora - avrebbe afferrato di colpo il bambino. Il cinquantenne è stato notato dal padre del piccolo, quattro giorni dopo il fatto. Lo ha fermato la polizia a bordo di un bus, ora è in carcere con l'accusa di tentato sequestro di persona.