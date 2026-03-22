Roma, sui social il tiramisù batte il Colosseo: è il più fotografato
Con ben 5,3 milioni di post sui social, il tiramisù batte il simbolo di Roma, il Colosseo, che di post ne colleziona "solamente" quattro milionidi Marta Vittadini
Se su Instagram quattro milioni di utenti hanno postato il Colosseo, sono invece ben 5,3 milioni quelli che hanno scelto di dedicare un post al celebre dolce a base di crema al mascarpone e caffè: il tiramisù. Il dessert più celebre e amato si conferma, quindi, anche un'attrazione turistica. Da fotografare - e postare - prima, e da gustare poi.