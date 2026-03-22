Roma, sui social il tiramisù batte il Colosseo: è il più fotografato

Se su Instagram quattro milioni di utenti hanno postato il Colosseo, sono invece ben 5,3 milioni quelli che hanno scelto di dedicare un post al celebre dolce a base di crema al mascarpone e caffè: il tiramisù. Il dessert più celebre e amato si conferma, quindi, anche un'attrazione turistica. Da fotografare - e postare - prima, e da gustare poi.