Roma, spray urticante e calci contro un turista francese con la kippah

Aggredito perché portava la kippah. La denuncia è di un turista francese, Isaac Dahan, 22 anni: aveva deciso di concedersi cinque giorni di vacanza a Roma in compagnia della madre e del fratello. Le sere del 7 e dell'8 agosto è stato aggredito in due distinte occasioni mentre attraversava a piedi gli angoli più belli del centro storico al grido "Free Palestine". "Prima mi hanno spruzzato lo spray al peperoncino, poi preso a calci", racconta la vittima, che però tornerà a Roma in futuro "perché è meravigliosa, ma starò più attento". I carabinieri di piazza Farnese incaricati delle indagini hanno già denunciato un uomo algerino di 32 anni.