già conosciuti nella "mala"

Roma, si fingevano preti, notai o magnati per estorcere denaro: arrestati truffatori

I colpi venivano messi a segno in un bar di Centocelle dove si incontravano per adescare le vittime generalmente imprenditori edili

di Emanuela Vernetti
13 Lug 2026 - 13:34
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La banda di truffatori, sgominata dai carabinieri, si travestiva da prelati, promettevano finti finanziamenti o appalti per ristrutturare complessi religiosi. Le ultime misure cautelari riguardano uomini di età compresa tra i 57 e 73 anni, già conosciuti nella "mala" degli anni Settanta.

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