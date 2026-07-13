Roma, si fingevano preti, notai o magnati per estorcere denaro: arrestati truffatori
I colpi venivano messi a segno in un bar di Centocelle dove si incontravano per adescare le vittime generalmente imprenditori edilidi Emanuela Vernetti
La banda di truffatori, sgominata dai carabinieri, si travestiva da prelati, promettevano finti finanziamenti o appalti per ristrutturare complessi religiosi. Le ultime misure cautelari riguardano uomini di età compresa tra i 57 e 73 anni, già conosciuti nella "mala" degli anni Settanta.