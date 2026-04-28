occupato dal 1991

Roma, sgombero al centro sociale Laurentino 38, antagonisti sul tetto contro la polizia

Le forze dell'ordine sono intervenute all'alba per liberare gli spazi occupati abusivamente

di Roberto Lamura
28 Apr 2026 - 12:41
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Mattinata ad alta tensione al Laurentino 38, dove la polizia ha avviato lo sgombero del centro sociale occupato abusivamente dal 1991. All'arrivo degli agenti una quarantina di antagonisti è salita sul tetto della struttura per opporsi all'intervento, mentre altri attivisti hanno raggiunto l'ingresso tra cori e insulti contro forze dell'ordine e giornalisti. 

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