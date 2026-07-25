L'operazione alla periferia della Capitale

Roma, sgomberata area occupata: diversi arresti e maxi sequestro di droga

È servito un blitz della polizia per restituire ai legittimi proprietari uno stabile occupato abusivamente da 10 anni

25 Lug 2026 - 19:57
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Ci sono voluti dieci anni prima che venisse restituito ai legittimi proprietari. È servito un blitz della polizia perché questo edificio nel quartiere San Basilio di Roma fosse liberato da diverse famiglie di abusivi. Lì si nascondevano anche cinque persone che sarebbero dovute essere agli arresti domiciliari. Ora lo stabile è sorvegliato giorno e notte mentre a pochi chilometri di distanza, a Tor Cervara, la situazione è del tutto diversa: la polizia ha trovato un sito di stoccaggio e confezionamento di droga. Il bilancio è di 30 identificati e tre espulsi. 

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