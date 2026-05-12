Roma: sequestri di persona, torture e bombe, misure cautelari per sei persone

Sequestro a scopo di estorsione ed estorsione aggravata dall'uso delle armi e dall'azione in più persone riunite e tentata estorsione i reati contestati a vario titolo agli indagati. Secondo l'indagine la spirale di estrema violenza era stata innescata dalla sparizione di un borsone - originariamente affidato in custodia ad alcune delle vittime - che, secondo le rivendicazioni degli indagati, avrebbe contenuto denaro contante e orologi di lusso per un valore stimato di oltre un milione di euro, verosimilmente di illecita provenienza.