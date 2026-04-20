Roma, scoppia la polemica gender per i libri alle scuole dell'infanzia

Stavolta sono i libri a far scoppiare la polemica gender nel quartiere Gianicolense di Roma. Perché tra quelli donati dal municipio di zona alle scuole dell'infanzia, figurano anche titoli sulle famiglie omogenitoriali. Come questi: "Perché hai due mamme? Perché hai due papà?". Tanto basta per alzare il polverone: dapprima con alcuni manifesti, firmati genericamente "Le mamme e i papà" e in cui si dice "No alla teoria gender". E poi con le richieste di chiarimenti da parte del centrodestra.