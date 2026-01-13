Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Coinvolte diverse sigle

Roma, sciopero dei tassisti: corteo per le strade della capitale

Un serpentone di auto bianche sfila lungo le vie della capitale che collegano l'aeroporto di Fiumicino al centro della città. L'agitazione per protestare contro il governo e contro l'ingresso nel settore di multinazionali

13 Gen 2026 - 10:54
01:00 

In corso nella giornata di oggi, martedì 13 gennaio, lo sciopero nazionale dei tassisti proclamato da diverse sigle sindacali del settore. L'agitazione è stata proclamata per protestare contro il governo e contro l'ingresso nel settore di multinazionali. Tra le numerose motivazioni, la concorrenza ritenuta sleale da parte delle piattaforme digitali e la mancanza di regole chiare per le stesse. A Roma sono state organizzate alcune iniziative, tra cui un corteo che ha visto i tassisti sfilare con i loro mezzi dall'aeroporto Fiumicino e al centro città. Le immagini dal drone il passaggio del serpentone di auto bianche in zona Piramide.

roma
video evidenza
taxi