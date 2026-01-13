Roma, sciopero dei tassisti: corteo per le strade della capitale

In corso nella giornata di oggi, martedì 13 gennaio, lo sciopero nazionale dei tassisti proclamato da diverse sigle sindacali del settore. L'agitazione è stata proclamata per protestare contro il governo e contro l'ingresso nel settore di multinazionali. Tra le numerose motivazioni, la concorrenza ritenuta sleale da parte delle piattaforme digitali e la mancanza di regole chiare per le stesse. A Roma sono state organizzate alcune iniziative, tra cui un corteo che ha visto i tassisti sfilare con i loro mezzi dall'aeroporto Fiumicino e al centro città. Le immagini dal drone il passaggio del serpentone di auto bianche in zona Piramide.