Roma, scavi alla Casa del Jazz
Un tempo fu la villa di Enrico Nicoletti, ritenuto il cassiere della banda della Maglianadi Alessio Campana
Alla Casa del Jazz di Roma, un tempo villa di Enrico Nicoletti, ritenuto il cassiere della banda della Magliana, tornano i vigili del fuoco. Questa volta con un’unità specializzata, perché l’obiettivo è rimuovere la frana che impedisce l’esplorazione dell’intera galleria sotterranea a cui gli investigatori sono arrivati dopo un lavoro intenso. Si ipotizza che, prima d’ora, nessun inquirente sia mai arrivato in fondo al tunnel. Per riuscirci, i vigili del fuoco scaveranno dal basso e lo faranno a mano. L’ipotesi è che lì sotto, in passato, potrebbero essere stati nascosti soldi, documenti, armi o segreti inconfessabili. Forse persino il corpo del giudice Paolo Adinolfi, il magistrato scomparso il 2 luglio del 1994.