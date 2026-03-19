Roma, scavi alla Casa del Jazz

Alla Casa del Jazz di Roma, un tempo villa di Enrico Nicoletti, ritenuto il cassiere della banda della Magliana, tornano i vigili del fuoco. Questa volta con un’unità specializzata, perché l’obiettivo è rimuovere la frana che impedisce l’esplorazione dell’intera galleria sotterranea a cui gli investigatori sono arrivati dopo un lavoro intenso. Si ipotizza che, prima d’ora, nessun inquirente sia mai arrivato in fondo al tunnel. Per riuscirci, i vigili del fuoco scaveranno dal basso e lo faranno a mano. L’ipotesi è che lì sotto, in passato, potrebbero essere stati nascosti soldi, documenti, armi o segreti inconfessabili. Forse persino il corpo del giudice Paolo Adinolfi, il magistrato scomparso il 2 luglio del 1994.