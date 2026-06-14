San Lorenzo, ragazzo pestato per una sigaretta: paura per le baby gang

Ancora violenza nel quartiere San Lorenzo a Roma, dove un ragazzo di 15 anni è stato aggredito da un gruppo di minorenni dopo aver rifiutato una sigaretta. Il giovane è stato colpito con calci e pugni e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. I carabinieri stanno analizzando le telecamere di sorveglianza e verificando eventuali collegamenti con altri episodi simili segnalati nella zona. Secondo le testimonianze, la banda sarebbe composta da una quindicina di ragazzi, italiani e stranieri.

