Ponte Mammolo, periferia est di Roma. Una cinquantina di persone scende in strada, a loro dire, per far rispettare la legalità. Nel video pero si vede che cacciano alcuni migranti da un bar minacciandoli e aggredendoli verbalmente. Ci sono anche le forze dell'ordine che inizialmente assistono senza intervenire. Per capire cosa c'è dietro la scena documentata in questo video bisogna però fare un passo indietro. Da mesi, nel quartiere, alcuni abitanti denunciano di essere aggrediti e derubati da stranieri: così qualcuno di loro decide di chiamare un noto youtuber di Roma, Simone Carabella, per raccontare questa situazione. Carabella decide quindi di organizzare le ronde o, come le definisce lui, le passeggiate per la legalità. Capendo però che la rabbia è tanta e la situazione rischia di degenerare, è lui stesso a preallertare la polizia.