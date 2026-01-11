Roma, quattro fermati per le due aggressioni vicino alla stazione Termini

Ci sono quattro persone fermate per le due aggressioni avvenute, nell'arco di un'ora, nella tarda sera del 10 gennaio alla stazione Termini di Roma. La prima ai danni di un 57enne italiano, il più grave, la seconda contro un rider di 23 anni. Fra i sospettati un tunisino di 20 anni, presunto autore del primo pestaggio ai danni di un funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Poi, dopo una retata degli agenti della squadra mobile di Roma, sono state fermate altre tre persone. Tra loro, un cittadino egiziano di 18 anni con precedenti per rapina, già colpito da provvedimento di espulsione.