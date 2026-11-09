Nel quartiere Prati

Roma, prof Roberto Cervellati investito con un monopattino e ucciso

A travolgerlo un uomo senza casco, che si sarebbe fermato per qualche secondo per poi ripartire e scappare

di Alessio Campana
09 Nov 2026 - 13:14
01:33 
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