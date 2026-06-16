per l'inchiesta sabotaggi sull'A.V.

Anarchici, perquisito il centro sociale 'Bencivenga' a Roma. Gli attivisti inneggiano a Cospito

BENCIVENGA X SITO SRV

16 Giu 2026 - 19:39
01:22 
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