Roma, per ritirare la carta elettronica c'è chi dorme in auto
Tante le persone in coda da ore, c'è chi é arrivato addirittura dal giorno prima per ottenere un documento che dovrebbe essere tra i più semplici da rilasciaredi Federica Carlino
Al mercato di via San Teodoro, a Roma, la corsa alla carta d’identità elettronica si trasforma in una prova di resistenza. Tante le persone in coda da ore, c’è chi è arrivato addirittura dal giorno prima per ottenere un documento che dovrebbe essere tra i più semplici da rilasciare