Roma, operaio di 22 anni muore al Colosseo

È caduto nel vuoto da un'altezza di dieci metri mentre lavorava all’interno dell'anfiteatro Flavio, a Roma. Un volo che non ha lasciato scampo ad Andrea Moretti, operaio specializzato di 22 anni. È morto sul colpo ieri intorno a mezzanotte mentre stava montando il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Il tecnico rocciatore lavorava ad alta quota legato a delle funi quando è precipitato. Inutili i tentativi di rianimazione del personale medico. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli si è recato sul luogo della tragedia e ha poi disposto la chiusura dell'intero sito. In un primo momento, il parco archeologico della Capitale aveva chiuso solo il settore in cui è avvenuto l’incidente mortale. L'area non è stata sottoposta al sequestro.

