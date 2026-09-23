Il dramma sul lavoro

Roma, operaio di 22 anni muore al Colosseo

La caduta da un'altezza di dieci metri non ha lasciato scampo ad Andrea Moretti. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli si è recato sul luogo della tragedia e ha poi disposto la chiusura dell'intero sito

di Emanuela Vernetti
23 Set 2026 - 12:38
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È caduto nel vuoto da un'altezza di dieci metri mentre lavorava all’interno dell'anfiteatro Flavio, a Roma. Un volo che non ha lasciato scampo ad Andrea Moretti, operaio specializzato  di 22 anni. È morto sul colpo ieri intorno a mezzanotte mentre stava montando il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Il tecnico rocciatore lavorava ad alta quota legato a delle funi quando è precipitato. Inutili i tentativi di rianimazione del personale medico. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli si è recato sul luogo della tragedia e ha poi  disposto la chiusura dell'intero sito. In un primo momento, il parco archeologico della Capitale aveva chiuso solo il settore in cui è avvenuto l’incidente mortale. L'area non è stata sottoposta al sequestro.  
 

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