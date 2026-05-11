Roma, nuovo stop per il maxi progetto "Moschea capitale"

Quartiere Centocelle, Roma. Da anni qui va in scena un braccio di ferro tra la comunità musulmana e alcuni residenti per la costruzione di una moschea che dovrebbe accogliere più di mille fedeli. I lavori nell'immobile acquistato dagli islamici con fondi provenienti dal Qatar sono cominciati nel 2025 prevedevano oltre alla moschea, anche una sala conferenza, una biblioteca e una ludoteca, ma ad agosto il piano interrato è stato posto sotto sequestro dalla polizia locale per abusi edilizi. Sanati, i sigilli sono stati rimossi a gennaio, ma nel giro di poco tempo è arrivato l'ennesimo stop del Comune per altri abusi edilizi.