occupato dal 2013

Roma, non solo Spin Time: il caso dell'Aniene Palace Hotel

Da oltre un decennio in 200 occupano l'immobile: la Cedu condanna l'Italia per il mancato sgombero

di Giulia Mutti
12 Ago 2026 - 19:48
01:29 
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