Roma nella morsa dei borseggiatori: forze dell'ordine chiamate agli straordinari

Dal primo luglio a oggi sono trenta gli arresti effettuati dalle forze dell’ordine contro i borseggiatori attivi nel centro di Roma. L’ultima fermata dalla polizia locale è una ragazzina di 13 anni, cittadina bosniaca, che dopo aver affiancato una turista che stava ammirando fontana di Trevi le ha sfilato una pochette dalla borsa. All’interno c’erano i documenti e oggetti poi riconsegnati alla vittima dai caschi bianchi. La ragazzina, denunciata per furto, è stata affidata al padre. Altri arresti sono stati effettuati da polizia e carabinieri tra l’area della stazione Termini e il centro storico. Il copione è sempre lo stesso, molto simile al gruppo di maranza che sempre nel cuore della capitale prende di mira i turisti con rapine e furti. E che con spray urticante e coltelli portano via collane d’oro dal valore di migliaia di euro.

