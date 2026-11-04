Roma, migliaia di cuffiette abbandonate sulla balaustra dei Fori Imperiali

Lo scenario ricorda le ringhiere riempite di lucchetti per giurarsi amore. Una moda da cui siamo riusciti a liberarci (in parte) per preservare il paesaggio storico della capitale. Tuttavia, a Roma questa moda è tornata in una forma differente: migliaia di auricolari colorati, lasciati appesi alle ringhiere che si affacciano sui Fori Imperiali. Rosa, blu, azzurre, verdi, rosse e bianche, le cuffiette si sono accumulate nei pressi della biglietteria del Foro Romano, lungo le recinzioni tra il Foro di Cesare e largo Argentina.
Un'immagine documentata da video e fotografie diffusi sui social, che ha sollevato segnalazioni e polemiche per le condizioni di decoro dell'area archeologica. Si tratta degli auricolari utilizzati dai turisti per seguire le spiegazioni delle guide durante le visite. Ma al termine delle visite, invece di essere riconsegnati o gettati negli appositi contenitori, vengono annodati alle ringhiere e lasciati lì, nonostante la presenza di un cestino per i rifiuti a pochi metri di distanza.
Dopo le segnalazioni sono già intervenuti gli operatori del Decoro di Ama per rimuovere tutti i dispositivi.