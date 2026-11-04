Roma, migliaia di cuffiette abbandonate sulla balaustra dei Fori Imperiali

Lo scenario ricorda le ringhiere riempite di lucchetti per giurarsi amore. Una moda da cui siamo riusciti a liberarci (in parte) per preservare il paesaggio storico della capitale. Tuttavia, a Roma questa moda è tornata in una forma differente: migliaia di auricolari colorati, lasciati appesi alle ringhiere che si affacciano sui Fori Imperiali. Rosa, blu, azzurre, verdi, rosse e bianche, le cuffiette si sono accumulate nei pressi della biglietteria del Foro Romano, lungo le recinzioni tra il Foro di Cesare e largo Argentina.