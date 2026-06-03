Roma, rimprovera il vicino per la spazzatura: ucciso con una coltellata

Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in un omicidio. A Roma un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata alla gola davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana, vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata ancora una volta per il conferimento della spazzatura. L'aggressione è avvenuta in via Villastellone, nella zona tra Primavalle e Casal del Marmo. Il giovane avrebbe tentato di disfarsi dell'arma prima di essere rintracciato dalla polizia.

