Al liceo Montale

Roma, gli studenti occupano la scuola... e il preside entra in ufficio dalla finestra

"Dopo aver rotto la finestra della presidenza, è rientrato nell'edificio", ha raccontato uno dei ragazzi dell'istituto

10 Nov 2026 - 07:00
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