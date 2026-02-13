Roma, la zona 30 km/h ha superato la sperimentazione: entrerà in vigore
La decisione del Campidoglio ha sollevato dei dubbi tra residenti e lavoratori"di Alessio Campana
Da lunedì 16 febbraio entrerà ufficialmente in vigore la "zona 30" nel centro storico di Roma. Gli automobilisti non potranno superare il limite, pena sanzioni salate e decurtazioni di punti della patente. Le pattuglie della polizia locale svolgeranno un servizio itinerante per garantire il rispetto dei nuovi limiti di velocità, con un rafforzamento della vigilanza attraverso il quale controlleranno anche assicurazioni e revisioni dei veicoli.