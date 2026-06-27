Roma, la Vespa compie 80 anni: nella Capitale sfilano oltre 25mila scooter

Sono state oltre 25mila le Vespe che hanno sfilato per le strade di Roma in occasione dell'ottantesimo compleanno dello scooter più famoso, e iconico, di sempre. Appassionati provenienti da 67 paesi si sono dati appuntamento nella Capitale per festeggiare in tre giorni l'importante compleanno del loro adorato, iconico mezzo a due ruote. Protagonisti assoluti di questa oceanica parata sono stati gli oltre 160 modelli che si sono susseguiti fin dal lontano 1946. La vespa è da allora un simbolo di libertà e ottimismo così potente da aver conquistato il cuore di milioni di scooteristi in tutto il mondo.