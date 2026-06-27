Roma, la Vespa compie 80 anni: nella Capitale sfilano oltre 25mila scooter
Protagonisti assoluti di questa oceanica parata sono stati gli oltre 160 modelli che si sono susseguiti fin dal lontano 1946"di Michelangelo Iuliano
Sono state oltre 25mila le Vespe che hanno sfilato per le strade di Roma in occasione dell'ottantesimo compleanno dello scooter più famoso, e iconico, di sempre. Appassionati provenienti da 67 paesi si sono dati appuntamento nella Capitale per festeggiare in tre giorni l'importante compleanno del loro adorato, iconico mezzo a due ruote. Protagonisti assoluti di questa oceanica parata sono stati gli oltre 160 modelli che si sono susseguiti fin dal lontano 1946. La vespa è da allora un simbolo di libertà e ottimismo così potente da aver conquistato il cuore di milioni di scooteristi in tutto il mondo.