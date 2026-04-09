Roma, la Torre dei Conti è salva: a settembre parte il restauro

Il 3 novembre 2025, nel corso della ristrutturazione del monumento medievale che si affaccia sui fori imperiali, sono collassati i pavimenti interni. Due i crolli consecutivi. Uno degli operai travolti, Octay Stroici, romeno di 66 anni, è riuscito a sopravvivere per 11 ore sotto le macerie, ma è morto poco dopo il salvataggio. Presto i turisti potranno tornare a visitare la Torre dei Conti: la messa in sicurezza si concluderà entro fine aprile, mentre il restauro vero e proprio inizierà a settembre.