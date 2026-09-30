Roma, la fiaccolata guidata da Don Coluccia per dire no allo spaccio e al degrado

Nelle strade del quartiere Don Bosco, a est di Roma, c'è stata una fiaccolata contro l'illegalità: qui, poche settimane fa, sono esplose due bombe carta. In testa al corteo c'è Don Coluccia, il prete che da anni vive sotto scorta per le sue battaglie contro lo spaccio. A promuovere la mobilitazione è stata l'associazione "Luce sia" e a rispondere sono stati in molti anche i comitati dei quartieri vicini, per dire basta alla paura.