mobilitazione cittadina

Roma, la fiaccolata guidata da Don Coluccia per dire no allo spaccio e al degrado

Sono tornati in strada nella zona sud della Capitale cittadini e associazioni per mantenere l'alta l'attenzione dopo alcune bombe carta esplose nel quartiere

di Emanuela Vernetti
30 Set 2026 - 13:21
01:29 
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Nelle strade del quartiere Don Bosco, a est di Roma, c'è stata una fiaccolata contro l'illegalità: qui, poche settimane fa, sono esplose due bombe carta. In testa al corteo c'è Don Coluccia, il prete che da anni vive sotto scorta per le sue battaglie contro lo spaccio. A promuovere la mobilitazione è stata l'associazione "Luce sia" e a rispondere sono stati in molti anche i comitati dei quartieri vicini, per dire basta alla paura.

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