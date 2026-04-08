avrebbero agito da soli senza alcun complice

Roma, l'obiettivo degli anarchici morti era la sede dell'antiterrorismo

Hanno perso la vita nel crollo di un casolare al parco degli Acquedotti, la notte del 19 marzo scorso

di Beatrice Bortolin
08 Apr 2026 - 12:34
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