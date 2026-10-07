Ci sarebbe l'ipotesi aggressione

Roma, l'attore Davide Iacopini in ospedale in gravi condizioni dopo un incidente

Sarebbe stato disarcionato da un calcio mentre percorreva in monopattino"le strade del quartiere Monteverde

di Luigi Sironi
07 Ott 2026 - 19:07
01:20 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
roma