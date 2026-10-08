Roma, l'attore Davide Iacopini aggredito: si indaga su una sfida social

Un colpo sferrato da una minicar in corsa poi la testa sbattuta violentemente contro un'auto parcheggiata. È gravissimo Davide Iacopini, 42 anni, attore di film come Suburra e Diaz, aggredito lunedì 5 ottobre mentre rientrava a casa in monopattino nel quartiere Monteverde, a Roma. Le telecamere hanno ripreso la minicar nera tornare indietro per recuperare una scarpa persa durante l'aggressione. Gli investigatori stanno verificando possibili collegamenti con altri episodi simili avvenuti nelle stesse ore. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di una pericolosa sfida nata sui social, al momento senza conferme.