Roma, ipotesi soldi del clan Senese nella società dei Caroccia: indaga la Dda
L'ex sottosegretario alla giustizia"Andrea Delmastro Delle Vedove prima di dismettere le sue quote figurava tra i sei soci fondatori della società. Potrebbe essere sentito in commissione antimafia, non risulta indagato"di Alessio Campana
La direzione distrettuale antimafia di Roma ipotizza che la società "Le cinque forchette srl" sia stata utilizzata da Miriam Caroccia e dal padre Mauro - quest'ultimo ritenuto prestanome del clan senese - per trasferire e reinvestire, "anche in fase di avviamento", il denaro sporco dell'associazione mafiosa attiva su Roma. Non si tratta di un'azienda qualunque. La società, costituita a Biella nel 2024, è finita nella bufera politica perché tra i sei soci fondatori, oltre alla 18enne Miriam Caroccia, c'era anche l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove che ha poi dismesso le sue quote.