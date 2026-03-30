Roma, ipotesi soldi del clan Senese nella società dei Caroccia: indaga la Dda

La direzione distrettuale antimafia di Roma ipotizza che la società "Le cinque forchette srl" sia stata utilizzata da Miriam Caroccia e dal padre Mauro - quest'ultimo ritenuto prestanome del clan senese - per trasferire e reinvestire, "anche in fase di avviamento", il denaro sporco dell'associazione mafiosa attiva su Roma. Non si tratta di un'azienda qualunque. La società, costituita a Biella nel 2024, è finita nella bufera politica perché tra i sei soci fondatori, oltre alla 18enne Miriam Caroccia, c'era anche l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove che ha poi dismesso le sue quote.